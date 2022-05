The Basement of ’t Keldertje? Jeugdhonk in Malden krijgt een naam, maar staat nog lang niet op eigen benen

‘Onze’ Titus Brandsma is eindelijk een heilige: maar wat hebben we daar aan?

Het zat sinds 1985 in de pijplijn, maar het wachten was nog op een wonder. Dat kwam er en zodoende wordt priester, hoogleraar, journalist van dagblad De Gelderlander en verzetsman Titus Brandsma uit Nijmegen is zondag in Rome heilig verklaard door de paus. En daar heeft iedereen iets aan, zeggen de ‘Titus-fans’.

15 mei