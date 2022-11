Theatermaker Godfried Beumers maakt de tragedie van de Nijmeegse razzia invoelbaar: ‘Het gebeurde gewoon hier om de hoek’

Nieuwe AED’s in aantocht in Nijmegen: noodlijden­de stichting krijgt duizenden euro’s extra

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen trekt 15.000 euro uit voor de stichting Hartslag Nijmegen. Die beheert AED’s in de stad. De stichting zit in geldnood als gevolg van weggevallen sponsoren en giften. Met het extra geld moeten er ook komend jaar apparaten bij kunnen komen in de stad.

