Therapeute Caro zelf slachtoffer huiselijk geweld: 'Hoe gestoord is dat?'

,,Ik was meteen katsverliefd. Dat had ik nog nooit zo meegemaakt. Kun je geloven dat ik tijdens die vakantie al door anderen gewaarschuwd werd voor zijn gedrag?’’ Patrick reageerde inderdaad merkwaardig heftig toen ze na een dagtochtje zijn hand drie tellen losliet, maar die reactie suste ze weg. ,,De alarmbel die ik toen had moeten horen, die heb ik gemist. Te druk met van de wereld zijn.’’



Na de vakantie hielden ze last van vlinders en na vier maanden ontwortelde Bouten haar net ingerichte post-scheidingsbestaan en ging samenwonen in Friesland.



Dubbel

,,Toen mijn spullen ingepakt waren, maar ook al in de weken daarvoor, had ik een dubbel gevoel. Er klopte iets niet, maar ik had Tommie al van school gehaald en mijn baan opgegeven. Laten we het nou maar gewoon doen en er iets van maken, was mijn gedachte. Ook voor zijn kinderen, aan wie ik snel gehecht geraakt was. Ik wilde ze redden, denk ik achteraf.’’



De wittebroodsweken duurden net zo lang als het uitpakken van de verhuisdozen en Patrick mepte zo de roze bril zo van haar hoofd. ,,Als therapeut heb ik vaak te maken gehad met daders en slachtoffers van huiselijk geweld. Het stopt nooit vanzelf, weet ik. Maar ik hield zo veel van hem en ik schaamde me verschrikkelijk dat ik het zo ver had laten komen. Ook voor Tommie. Ik denk wel eens: als ik geen kind had gehad, dan was ik misschien niet eens weggegaan.’’