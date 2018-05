Thuiszorgbedrijf Vérian zint op doorstart na faillissement

Dat bevestigen zowel FNV als de curator Coen Houtman. De laatste heeft vanmiddag faillissement aangevraagd. ,,Vérian wil echter zelf door met alle achttien gemeenten. De bv waar de contracten met de werknemers zijn ondergebracht, worden naar een nieuwe bv overgeheveld. Met die bv wil Vérian binnen acht weken een doorstart maken.’’

Vraag is of dat kan onder dezelfde arbeidsvoorwaarden. Volgens FNV-vakbondsbestuurder Wim van der Hoorn is dat een keiharde voorwaarde. ,,Maar misschien kan daarnaast geld bespaard worden door sommige arbeidscontracten tegen het licht te houden. Ook gaat er mogelijk minder geld naar de backoffice.’’

'Zelf proberen'

Gemeenten krijgen het verzoek mee te betalen aan een hoger uurtarief voor de werknemers. Van der Hoorn: ,,Nu is dat bedrag echt te laag. We willen met Vérian samen optrekken om dat mogelijk te maken.’’ Volgens Van der Hoorn is in dit stadium nog veel onduidelijk. ,,We weten ook niet of iedereen in dienst kan blijven.’’

In de vroege avond meldde Nijmeegs wethouder Bert Frings nog dat er een overnamekandidaat was voor Vérian. Van der Hoorn: ,,Maar in de laatste uren is alles weer anders geworden. Vérian wil het nu toch zelf proberen.’’