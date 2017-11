Tien jaar cel en tbs geëist voor gruwelijke Nijmeegse cafémoord

ARNHEM/ NIJMEGEN - Tegen de 41-jarige Peter B. uit Beuningen, die afgelopen voorjaar instak op de 51-jarige Berry van den Berg in café De Sportcentrale in Nijmegen, is woensdag een celstraf van 10 jaar en tbs met dwangverpleging geëist door justitie.

,,Iets knapte in me", zei de 41-jarige Peter B. met bedeesde stem in de rechtbank van Arnhem. ,,Ik kan het niet verklaren. Ik was buiten zinnen, er zat een hoop frustratie in me."

Met een fors keukenmes steekt B., onder invloed van drank en coke, in de nacht van 30 april van dit jaar meerdere malen in op het onderlichaam van de 51-jarige Berry van den Berg uit Nijmegen. Ooggetuigen zien hoe het bloed uit het lichaam van de Nijmegenaar spat, zijn ingewanden zijn als gevolg van de messteken zichtbaar. Een ambulance is snel ter plaatse, maar het blijkt tevergeefs. De ochtend na het incident overlijdt Van den Berg in het Radboudumc.

Emotieloos

De verdachte, die volgens deskundigen bovengemiddeld begaafd is maar met persoonlijkheidsstoornissen kampt, hoorde de eis van 10 jaar cel en tbs schijnbaar emotieloos aan.

De avond vóór de fatale steekpartij krijgen B. en het latere slachtoffer ook al ruzie in De Sportcentrale. Over en weer worden een paar flinke klappen uitgedeeld, B. raakt korte tijd bewusteloos en druipt uiteindelijk af. ,,Ik verliet het café", verklaarde hij in de rechtszaal. ,,Om aangifte te doen bij politie wegens mishandeling."

De Beuningenaar loopt naar het politiebureau aan de Nijmeegse Stieltjesstraat, maar vangt daar bot. Het bureau is dicht, twee agenten staan voor de ingang. Zij menen dat man behoorlijk onder invloed is. ,,Maar dat viel reuze mee", aldus B. ,,Ik kreeg te horen dat ze niets konden doen, omdat ik geen getuigen had. Kom morgen maar terug, zeiden ze."

'Gruwelijke moord'

Nadat hij de agenten toebijt dat hij 'het zelf wel oplost', rijdt B. naar zijn woning in Beuningen en grijpt een mes uit zijn keukenblok. Met het mes in de binnenzak keert hij terug naar De Sportcentrale. Hij blijft korte tijd voor de ingang van de kroeg staan. ,,Ik was op zoek naar getuigen die mijn aangifte konden ondersteunen", zo vervolgde B. zijn relaas. ,,En toen zag ik Berry. Op dat moment raakte ik de controle kwijt."

,,B. begin een gruwelijke moord", oordeelde de officier van justitie. ,,Hij had genoeg momenten om op zijn voorgenomen daad terug te komen, maar deed dat niet. Van een plotselinge, hevige opwelling was dus zeker geen sprake."

Arnout Schadd, de advocaat van B., noemde in de rechtszaal de rol van de politie verontrustend: ,,B. wilde die nacht aangifte doen wegens mishandeling, maar agenten lieten hem in de kou staan. Waarom zijn ze op dat moment niet gewoon meegegaan met B.? Er was een café vol getuigen, B. had zo de dader kunnen aanwijzen."