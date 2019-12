Tienduizenden euro's subsidie voor noodlijdend festival Music Meeting

Ook provincie en Fonds Podiumkunsten leggen geld bij. De organisatie heeft maatregelen genomen om de kosten te verlagen zonder in te boeten aan kwaliteit. Ook ligt een gedegen en vernieuwend toekomstplan, vindt de gemeente Nijmegen die het evenement met landelijke allure graag wil behouden. Music Meeting is een openluchtfestival met avontuurlijke muziek uit de hele wereld. Het duurt drie dagen en wordt gehouden in Park Brakkenstein. In 2020 is de 36ste editie. Het festival wordt hoog aangeslagen en krijgt subsidies van het landelijke Fonds Podiumkunsten, de Provincie Gelderland en jaarlijks 110.000 van de gemeente Nijmegen.

Zacht prijsje

Muziekliefhebber

Music Meeting zet nu in op de echte muziekliefhebber. Er is één toegangskaartje waarmee je overal terecht kunt. Een driedaags ticket is verkrijgbaar vanaf 65 euro, per dag kost het festival 29 euro. Het is nog niet voldoende gelukt om het oude publiek te laten wennen aan de hogere prijs en nieuwe muziekliefhebbers naar het festival te halen.



Het festival staat 70.000 euro in de min en heeft ook nog een lening van 60.000 euro bij Fonds Podiumkunsten lopen. Het fonds wil dat geld kwijtschelden als gemeente en provincie samen 70.000 ophoesten. Het festival kan dan de nieuwe lijn doorzetten. Music Meeting is verder bezig zich als merk te profileren in de stad. Onder de noemer MMore Jazz organiseert het festival bijvoorbeeld jazzconcerten in LUX.