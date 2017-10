Tienminutentrein over vijf jaar op lijn Nijmegen-Amsterdam

Fiets- en wandelstrook op nauw 19de-eeuws bruggetje in Molenhoek

7:54 MOLENHOEK - Een apart deel voor fietsers en voetgangers naast een nieuwe brug over de Maaslijn. Ook de gemeenteraad van Mook en Middelaar vindt het de beste oplossing voor de verkeersfuik op de Heumensebaan in Molenhoek.