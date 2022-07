Tientallen boeren brengen bliksembezoek aan Nijmegen: trekkers maken een rondje over het Keizer Karelplein tijdens ‘spontane actie’

Update | Met video Boeren verdreven vanwege concert Rammstein • Duitse steun actie ’s Heerenberg • einde blokkade Geldermal­sen

Protesterende boeren zijn dinsdagavond volop actief in Gelderland. In ’s Heerenberg hebben ze met steun van Duitse boeren een rotonde bezet, een lange stoet tractoren probeerde tevergeefs Nijmegen in te trekken en in Geldermalsen is een distributiecentrum geblokkeerd.

