Titus Brandsma wordt op 15 mei heilig verklaard

Titus Brandsma (1881-1942) was karmeliet, hoogleraar en publicist die als priester zeer maatschappelijk betrokken was op het gebied van de katholieke emancipatie, katholiek onderwijs en de journalistiek. Vanaf de jaren 30 verzette hij zich openlijk tegen het nazisme. Met name tegen de rassenleer en het totalitarisme. In 1942 pakten de Duitse bezetters hem op en voerden hem af naar concentratiekamp Dachau. De nazi’s bestempelden hem als ‘gevaarlijk persoon’.



In Dachau was Brandsma een grote steun voor andere gevangenen, tot hij zelf overleed aan de gevolgen van de ontberingen in het kamp. Brandsma kreeg in 1982 postuum het Verzetsherdenkingskruis en in tal van Nederlandse en buitenlandse plaatsen zijn kapellen, kerken, scholen en straten naar hem vernoemd. Afgelopen november stemde de paus in met een voorstel van de bisschoppen en kardinalen in het Vaticaan om Brandsma heilig te verklaren.