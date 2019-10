Tobbende multiculturele zorgverlener Zahet failliet

Multiculturele achtergrond

In juli werd Wim Balkenende als interim-bestuurder aangesteld in de hoop dat hij de zorgstichting voor cliënten met multiculturele achtergrond nog kon redden. ,,Maar de schuldenlast was te zeer opgelopen. We konden de belastingen, pensioenen en crediteuren niet meer betalen.”



Volgens Balkenende heeft Zahet, dat in 2015 in Nijmegen is gestart, te veel activiteiten ontplooid die achteraf verliesgevend bleken te zijn. ,,Cliënten waren er genoeg, maar de thuiszorg die we wilden bieden, was te duur. Dat was ook het geval met de dagopvang die we in Oss boden. Daarbij hadden we last gehad van veel langdurig zieken.” Bij de dagbesteding in Oss komen vijftien cliënten.