'Toeterboete' na NEC-duel: 389 euro

Heumen verbetert de buurt het best

12:02 MALDEN - Scheve stoeptegels, kapotte straatverlichting, zwerfvuil of verstopte putten voor regenwater: de gemeente Heumen reageert goed op dergelijke meldingen. Sterker nog: van alle 270 gemeenten in Nederland die het platform Verbeterdebuurt.nl gebruiken, deed Heumen dat in 2017 het best.