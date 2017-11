Nijmeegse Tom (23) te zien in 'Over mijn lijk'

NIJMEGEN - De 23-jarige Tom Besemer uit Nijmegen doet mee aan het BNN-programma Over mijn lijk , waarin enkele jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn worden gevolgd. De eerste aflevering van het zevende seizoen is vanavond te zien. Tom is de enige van de deelnemers die nog leeft.

Tom kreeg in 2014 pijn aan zijn knie. In het voorjaar 2015 werd bij hem een zeldzame agressieve vorm van kanker ontdekt. Hij is ongeneeslijk ziek maar weet niet precies hoe lang hij nog te leven heeft.

Afleiding

Enkele maanden later wordt zijn been geamputeerd. Die knie heeft me geprobeerd te vermoorden, zegt Tom daarover, en dat gaat hem nog lukken ook. Zijn voet was onschuldig, had niets gedaan en die mist hij nog steeds.

Uiteindelijk bleek Tom toch uitzaaiingen te hebben naar zijn longen en kunnen artsen niets meer voor hem doen. Hij doet mee aan het programma omdat het 'een goeie afleiding is' en omdat hij wil laten zien hoe hij van dag tot dag leeft met kanker, en wie weet, heeft iemand daar steun aan, aldus Tom, die op het Kandinsky College heeft gezeten en nu studeert aan Avans Hogeschool in Den Bosch.

Trance

Naast Tom zijn nog vijf mensen te zien, onder meer Gerrianne (17), die in juli overleden is aan weke delenkanker. 'Over mijn lijk' is om 22.25 uur te zien, op NPO1.

Gisteravond schoof Besemer samen met onder meer presentator Valerio Zeno aan bij de talkshow van Jeroen Pauw. Hij vertelde onder meer over zijn deelname aan de Kika Run in Nijmegen in september. ,,Dat deed verschrikkelijk veel pijn. Maar ik kwam in een soort trance, ik bleef gewoon gaan.’’