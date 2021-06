Tom Covers (1936 - 2021): bekende groothandelaar in stoffen die ook genoeg kansen zag voor een feestje

Het was lange tijd eerder gewoonte dan uitzondering dat vrouwen zelf hun jurken en pakjes in elkaar naaiden. Op foto’s van het kolossale warenhuis in de Nijmeegse binnenstad zie je een leger van deftig personeel de lens in kijken. Denk aan de Britse komische serie ‘Are You Being Served’, maar dan de serieuze versie. Dan weet je hoe servicegericht Tom toen al dacht.