Topdrukte bij koeriersdiensten, vlak voor kerst: ‘Ik werk soms 13 uur op een dag’

Bruls mocht Nijmeegse woning voor een jaar sluiten, eigenaar vangt bot bij rechter

22 december NIJMEGEN - De eigenaar van een woning in de Nijmeegse wijk Weezenhof heeft bot gevangen bij de rechter. Burgemeester Bruls had zijn woning voor een jaar gesloten, omdat er drugs en materialen voor het opzetten van een wietkwekerij waren gevonden. De eigenaar was het daar niet mee eens, maar de rechter stelde de Nijmeegse burgemeester in het gelijk.