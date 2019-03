Topman Radboudumc legt functie neer wegens ziekte

De zentuin verhuist vanaf de Waalkade naar de binnenstad

12:49 NIJMEGEN - De zentuin op de Waalkade in Nijmegen verhuist. De oase van witte kiezelsteentjes met een enorm rotsblok, omgeven door riet, andere planten en een bankje, komt in een iets kleinere versie in de binnentuin van buurthuis ‘t Oude Weeshuis in de Benedenstad.