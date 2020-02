Tragisch verhaal vrouw in bushokje maakt veel los: wat gaat er mis dat dit kan gebeuren?

NIJMEGEN - ,,Deze vrouw in het bushokje, dat kan iedereen zijn. Je bent gescheiden, je raakt je huis kwijt en voordat je het weet ben je binnen drie, vier maanden dakloos. Wat gaat er mis in het systeem dat dit kan gebeuren?”

Dat vraagt het Nijmeegse GroenLinksraadslid Jouke Osinga zich af. Het verhaal over ‘De vrouw in het bushokje’, zaterdag in deze krant, heeft veel losgemaakt. De anonieme vrouw leeft al meer dan vier maanden op straat, een bushokje is haar ‘veilige haven’. ,,Een vrouw die vasthoudt aan haar waardigheid, zich opmaakt, netjes verzorgt. Een vrouw die blijkbaar ook niet anders kan dan op die plek te overnachten.”

Osinga voelt de machteloosheid die ervan afstraalt. ,,Willen we dit? Dit moet niet kunnen in Nederland.”

Tragiek

Het verhaal schetst in een notendop de tragiek van de problemen van dak- en thuislozen, de weerbarstigheid van de hulpverlening aan dak- en thuislozen en de wijze waarop onze samenleving in staat is om voor elkaar te zorgen, vindt hij.

Samen met CDA-raadslid Marjolijn Mijling wil hij weten van het dagelijks bestuur van Nijmegen: ‘Wat is het college van plan te doen aan het groeiende aantal dak- en thuislozen in Nijmegen en aan de slechte omstandigheden waarin zij leven? En: ‘Is het, gelet op deze situatie, niet tijd voor urgentie?’

‘We moeten toch iets kunnen doen?’

Het verhaal van de dakloze vrouw in het bushokje heeft veel reacties op social media losgemaakt. ‘Dit verhaal grijpt me aan en fascineert me. Na de laatste zin blijf ik zitten met een gevoel van...: maar we moeten toch iets kunnen doen?’

Dat twitterde het Nijmeegse VVD-raadslid Maarten Bakker als reactie op het verhaal, zaterdag in deze krant, over de vrouw in het bushokje in Nijmegen. ‘Wat kunnen we doen?’, is zijn vraag.

Quote Dit verhaal grijpt me aan, maar we moeten toch iets kunnen dóen?’ Maarten Bakker, VVD-raadslid gemeente Nijmegen

Bakker is een van de vele lezers met een gevoel van machteloosheid na het schrijnende relaas van de vrouw in het bushokje.

‘Ja, ik heb haar inderdaad vaak gezien helemaal ingepakt en altijd bij de zelfde bushokje! Wil haar helpen maar weet niet hoe’, reageert een lezeres op Facebook.

Emma Rewinkel uit Nieuw-Wehl biedt een zolderkamer aan, ze is geraakt door het verhaal. ,,Iemand die ‘s nachts buiten alleen zit, terwijl ik een leuke zolderkamer overheb. De kinderen zijn het huis uit. Je moet elkaar een beetje helpen. Zondagnacht met die storm zou je bijna naar Nijmegen rijden om haar op te halen”, zegt de 52-jarige. Ze noemt het bemoedigend dat zoveel mensen zicht het lot van de vrouw in het bushokje aantrekken.