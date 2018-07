Trap over Oranjesingel tijdlang stuk, publiek onwel door lange wachten

Popduo Clean Pete loopt Vierdaagse én treedt op in Valkhof­park

15:55 NIJMEGEN - Met 200 kilometer in de benen nog optreden: het is maar weinig artiesten gegeven. De tweelingzussen van het popduo Clean Pete staan echter vrijdagavond om 19.00 uur in het Valkhofpark, slechts enkele uren nadat ze de Vierdaagse hebben volbracht.