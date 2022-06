Tributeband van Queen als hoofdact op de Maldense Vierdaagsefeesten

Mede-organisator Peter Smulders noemt het de ‘op dit moment beste tributeband van Nederland’. De band won dit jaar het SBS6-programma The Tribute, Battle of the Bands en is nu een flinke publiekstrekker. ,,En het leuke is dat zanger Ward Palmen vroeger, toen hij in Venlo woonde, met een amateurbandje bij ons repeteerde”, zegt Smulders, eigenaar van het Heumense café Kanaalzicht.