Truck kantelt op Botsestraat: geen bus en lege broodschappen in supermarkt

Sommige buspassagiers wachtten zelfs tevergeefs enkele uren bij de halte en diverse gedupeerden konden niet op tijd of helemaal niet naar school of werk.

Weer busproblemen in polder door werk aan de weg: Millingenaren moeten ‘s avonds in Leuth al uitstappen

De truck met lange oplegger was rond 5.00 in de ochtend met brood onderweg naar het filiaal van Albert Heijn in Millingen toen de chauffeur de macht over het stuur verloor. Het gevaarte kantelde, maakte een pirouette en kwam in de berm aan de andere kant van de weg terecht, deels op het fietspad. Volgens de eerste melding die bij de politie binnenkwam was de chauffeur gewond geraakt maar dat bleek mee te vallen.