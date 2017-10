Tuinmannen Nico en Lodewijk komen in actie voor insecten

Afgelopen week maakte de Nijmeegse Radboud Universiteit bekend dat uit onderzoek in Duitsland is gebleken dat er driekwart minder insecten zijn dan 25 jaar geleden. Een huiveringwekkende boodschap, vinden Hoekstra en Wissing.



Zij zijn de grondleggers van NL Greenlabel, een label voor duurzame inrichting van buitenruimtes in Nederland. Wissing is een bekende tuinarchitect uit de Achterhoek en Hoekstra is vooral bekend van tuinprogramma's op tv. Zij vinden dat uit eerder onderzoek genoegzaam duidelijk is dat de intensivering van de land- en tuinbouw verantwoordelijk is voor de teloorgang van de insecten. ,,In het regeerakkoord staat niets over natuur. En we kunnen echt niet nog tien jaar doorgaan op de ingeslagen weg", zegt Hoekstra.