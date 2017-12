Tumult op social media: HAN zou kerstboom weghalen uit 'ideologische overwegingen'

De foto werd op Twitter onder andere gedeeld door Yernaz Ramautarsing, kandidaat van Forum voor Democratie in de gemeente Amsterdam. Zijn tweet riep veel reacties op en werd tientallen keren gedeeld.



'Ironie, want de kerstboom heeft niks te maken met het christendom, dus je gaat je afvragen waarom ze eigenlijk naar die 'ideologische' klachten luisteren', luidde een van de reacties op Twitter. Een ander dacht dat de foto nep was: 'Yernaz ik zeg het maar even, maar ik denk dat je in de poep getrapt bent, want ik ruik bullshit.'



De afbeelding toonde een A4'tje geplakt op een krijtbord voor een kerstboom met de tekst: 'Wegens verschillende klachten die wij hebben ontvangen over ideologische overwegingen wordt deze kerstboom 9-12-2017 van de HAN verwijderd. Het secretariaat vraagt om jullie begrip. Het secretariaat.'



Na ongeveer een uur verwijderde Ramautarsing zijn tweet en plaatste hij een nieuwe: 'Ik heb mijn tweet over de kerstboom verwijderd omdat het geen actie van de directie zelf was. De foto was echt en dus geen photoshop en de grap van student of medewerker is dus enorm geslaagd! Het feit dat zoveel mensen dachten dat het klopte zegt meer dan de foto zelf.'



Het is nog niet duidelijk door wie en waar de originele foto werd gemaakt en of de afbeelding echt was. De HAN laat weten met een reactie te komen.