Tussen vuurwapens en stenengooiers. Op pad met de 51-02

Tachtig oldtimers rally Pa­rijs-Amsterdam toeren door regio Nijmegen

28 april NIJMEGEN/GENNEP - Tachtig bestuurders van vooroorlogse oldtimers parkeerden zaterdagmiddag op de Markt in Gennep en naast De Vereeniging in Nijmegen. Zij vormen de equipes die meedoen aan de rally Parijs-Amsterdam 2018. De eerste rally Parijs-Amsterdam werd 120 jaar geleden verreden en was destijds de eerste grensoverschrijdende race in Europa.