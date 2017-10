Twaalf keer aangifte van vals geld deze maand

Automobilist na agressieve rit door Nijmegen aangehouden op Oversteek

29 oktober NIJMEGEN - De politie heeft zondagavond op de Oversteek in Nijmegen een automobilist klemgereden die even daarvoor een aanrijding had veroorzaakt in het centrum van de stad. De bestuurder was op de Bloemerstraat tegen een aantal fietsen gebotst en daarna weggereden.