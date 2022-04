Twee aanrijdingen in korte tijd in Groesbeek: één automobiliste naar het ziekenhuis

De eerste aanrijding was op de kruising van de Pannenstraat met de Mooksebaan. Daar zag een automobilist, die vanaf de Pannenstraat rechts de Mooksebaan wilde oprijden, een fietser over het hoofd. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp aan deze fietser, die niet mee naar het ziekenhuis hoefde.

Frontale aanrijding

Even later was het raak op de Nijmeegsebaan ter hoogte van Dekkerswald. Een automobilist wilde vanaf het terrein van Dekkerswald de Nijmeegsebaan richting Nijmegen oprijden. Alleen zag hij een automobiliste, die op de Nijmeegsebaan reed uit de richting Nijmegen, over het hoofd. Met als gevolg een frontale aanrijding. De bestuurster is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.