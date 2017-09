Twee bestuurders in één auto opgepakt voor rijden onder invloed

Vluchteling dankbaar tijdens open dag azc: 'Nederland heeft mijn leven gered'

23 september NIJMEGEN - Proeven van hapjes uit Eritrea of Syrië, een woordje Arabisch leren of een rondleiding krijgen van een asielzoeker. Het is deze zaterdagmiddag allemaal mogelijk tijdens de open dag van het azc in de Stieltjesstraat in Nijmegen.