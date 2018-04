Twee mannen aangehouden voor gewapende overval Maldense (74)

Bal in tuin

Een jongeman stond op vrijdagavond 3 november rond 20.15 uur bij de bewoonster van het huis aan de Vinkenlaan in Malden aan de deur. Hij zou een bal bij de vrouw in de tuin hebben geschoten en vroeg aan haar of hij die mocht pakken. Toen de vrouw hem binnenliet, kwam er een tweede man met een bivakmuts aan. Het tafereel vormde het begin van de overval, waarbij de vrouw lichtgewond raakte. Een van de overvallers dreigde haar zelfs door haar hoofd te schieten wanneer ze geen geld zou geven. ,,Nou, dan schiet je me maar dood’’, antwoordde de vrouw. ,,Ik ben al 74 jaar. Het maakt niks uit.’’

Heling

Een 20-jarige man uit Nijmegen werd in november al opgepakt, omdat hij rondreed in de Mercedes die werd meegenomen bij de overval in Malden. Hij werd verdacht van heling en het opgeven van een valse naam. De politie stuitte in november op de auto, met daarin twee personen, in een parkeergarage aan het Fenikshof in Nijmegen. De mannen probeerden te vluchten, maar één van hen, de Nijmegenaar, werd gepakt.