Twee motorrijders gewond geraakt bij ongeval aan Prins Bernhardstraat

Honderd huurappar­te­men­ten in monumenta­le pand Canisius College: ‘Het gebouw is een droom’

NIJMEGEN - Een honderdtal appartementen in het monumentale Canisius College aan de Berg en Dalseweg in Nijmegen. Appartementen die verhuurd worden, geen koop. Als alles meezit, kunnen de eerste huurders er in het voorjaar van 2023 in.

6 november