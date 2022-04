Twee Nijmegenaren benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Dat is de hoogste orde van ons land, bedoeld voor bijzondere prestaties, talent of uitzonderlijke verdiensten. Hoogleraar Robbert Dijkgraaf, schrijfster Renate Rubenstein, astronaut André Kuipers en recent de Nijmeegse hoogleraar Hans van der Hoeven zijn ook Ridder in deze orde.

De 57-jarige Guillén Fernández Reumann werkt sinds 2002 voor Radboudumc, dat hem in 2006 hoogleraar cognitieve wetenschappen maakte. Sinds 2010 is hij daarnaast directeur van het Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag en hoofd van de afdeling cognitieve neurowetenschappen.

Fernández is wereldwijd befaamd om zijn onderzoek naar het effect van stress op het menselijke brein en naar de werking van het menselijk geheugen. Hij schreef ruim driehonderd publicaties en is een van de meest geciteerde wetenschappers op het gebied van menselijke cognitie in de wereld. Fernández ontving met meer dan 40 beurzen ongeveer 16,2 miljoen euro en is wereldleider in zijn vakgebied.

Als mentor en directeur heeft hij meer dan 30 promovendi en postdocs succesvol begeleid. Recentelijk is de hoogleraar toegetreden tot een Covid onderzoekscoördinatieteam.

Jeroen Smits is hoogleraar Comparative Economic and Human Development aan de Radboud Universiteit. Hij is de oprichter van het Global Data Lab, een instituut waarmee hij een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan wetenschappelijk onderzoek naar ontwikkelingslanden.

De 67-jarige Smits heeft een systeem ontwikkeld waarmee het mogelijk is om verschillende datasets met elkaar te combineren. Deze nieuwe inzichten zijn van onschatbare waarden voor wetenschappers, bestuurders en beleidsmakers in binnen- en buitenland en worden ook gebruikt door organisaties als de Verenigde Naties.

In 2015 ontwikkelde hij de GDL International Wealth Index, de eerste vergelijkbare graadmeter voor het welstandsniveau van huishoudens in ontwikkelingslanden. Smits ontving dertien wetenschappelijke beurzen en begeleidde elf promovendi.

Marlies van den Ing is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De 69-jarige Nijmeegse begon haar carrière ruim vijftig jaar geleden als secretaresse bij het Radboudumc waar ze zich opwerkte tot procescoördinator design en innovatie bij het projectbureau bouwzaken.

Van den Ing ontwikkelde een nieuwe werkwijze voor patiënten van de polikliniek neurologie/neurochirurgie/-geriatrie. Tot na haar pensionering heeft ze haar stempel gedrukt op de ingrijpende verbouwing van het ziekenhuis en op de nieuwbouw van diverse poli’s en het mortuarium. In haar vrije tijd was Van den Ing lid van amateurcabaretgroep het Nimweegs Soap Theater (NST). Ze vermaakte het publiek met haar Nijmeegse tongval en vele zelfbedachte typetjes passeerden door de jaren heen de revue. Mevrouw Van den Ing presenteerde ‘Uit met Mariken’ bij de lokale zender TV Nijmegen en was co-presentator bij radioprogramma ‘Kom d’r uut’.

Hoogleraar Gerard Martens (67) is sinds dinsdag Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Tot 2020 was hij hoogleraar Moleculaire Dierfysiologie aan de Radboud Universiteit. Door de toepassing van nieuwe originele technieken heeft Martens belangrijk onderzoek verricht naar de oorzaken van onder meer de ziekte van Alzheimer. Martens heeft twaalf patenten op zijn naam staan, en van zijn hand zijn ruim 220 publicaties in toonaangevende internationale wetenschappelijke tijdschriften verschenen.

Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het ontwikkelen en geven van onderwijs binnen de opleiding Medische biologie en hij heeft dertig promovendi begeleid. Martens legt zich momenteel toe op onderzoek naar en behandeling van de ziekte multiple sclerose.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Zeven Nijmegenaren zijn sinds dinsdag Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gerard Bal (78) was sinds 1977 directeur op basisschool De Luithorst in de toenmalige nieuwbouwwijk Lindenholt. Nog altijd is hij actief in diverse bestuursfuncties.

Piet Biemans (76) werkte als docent statistiek en methoden van onderzoek bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 1988 tot 1993 heeft hij vanuit zijn rol als bestuursvoorzitter van het rooms-katholiek Kort MBO een prominente rol gespeeld in het fusieproces van het MBO in Nijmegen. Voor het Rode Kruis was hij vanaf 2009 al meer dan 1000 uren als vrijwilliger actief.

Yvonne Demouge-Janssen (71) heeft zich ruim 20 jaar belangeloos ingezet om geld op te halen voor goede doelen. In 2005 was ze een van de oprichters van het team Running Nijmegen. Dit team neemt deel aan de Roparun, een estafetteloop die van Rotterdam naar Parijs gaat. Demouge-Janssen organiseerde talloze inzamelingsacties waarvan de opbrengst naar Nijmeegse goede doelen.

Piet van der Heide (74) was vanaf 1980 betrokken bij de opbouw van de protestantse kerk in het nieuwe stadsdeel Lindenholt. Hij was actief als secretaris, pastoraal ouderling en ook enige malen als voorganger. Daarnaast werkte hij 27 jaar als groepsleider op het Kinderdorp Neerbosch.

Hans Knoop (83), tijdens zijn werkzame leven lasser bij firma Van Wijk en Boerma, heeft een belangrijke rol gespeeld bij de restauratie van Stoomgemaal De Tuut in Appeltern. 10 jaar lang herstelde hij op basis van originele bouwtekeningen uit 1917 de stoom- en waterleidingen van het gemaal dat toen al 25 jaar buiten werking was. Nog altijd is hij als vrijwilliger actief bij De Tuut.

François van Schaik (56) is notaris in Bemmel. Verenigingen en stichtingen met een maatschappelijke of culturele inslag kunnen om niet een beroep op hem doen. Ook is hij betrokken bij ondernemersvereniging Veron, medeoprichtr van Oostbetuwse Uitdaging, vrijwilliger bij Betuwe On Stage en bestuurslid van ondernemersvereniging Beleef Bemmel. Als bestuursvoorzitter zette hij zich in voor de redding van cultureel centrum De Kinkel (Bemmel).

Maartje Theunis-Schuller (61) was kerkenraadslid en diaken bij de Hervormde/Gereformeerde Kerk in Lindenholt en nam deel aan het oecumenisch overleg voor wijkgemeente Lindenholt met de Agnesparochie. Ook is zij sinds 1988 vrijwilliger bij de protestantse kerk in Nijmegen. Twaalf jaar was zij voorzitter van de Bethelkerk en maakte zij deel uit van het bestuur van de Hervormd/Gereformeerde Vrouwendienst Nijmegen. Een groep van 100 vrouwen die op bezoek gingen bij zieken, ouderen maar ook ouders met een pasgeborene.