Twee verdachten aangehouden voor steekpartij in Nijmegen

Bestolen op het werk: 'Het geld was voor cadeautje voor mijn zoontje'

31 december NIJMEGEN - Roosje Berens uit Oosterhout is op haar werk, een woonzorgcentrum in Nijmegen, bestolen van 190 euro. Normaal heeft ze nooit zoveel geld in haar tas, vertelt de 25-jarige verzorgster. ,,Maar dat geld is bedoeld om cadeautjes te kopen voor Daley, mijn zoontje die Eerste Kerstdag drie jaar is geworden. Familie heeft geld gegeven zodat ik iets moois voor hem kan kopen.''