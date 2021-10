Twee zwaargewonden bij scooterongeluk in Nijmegen; mannen met spoed naar ziekenhuis gebracht

NIJMEGEN - Bij een ongeluk in Nijmegen zijn twee mannen zwaargewond geraakt in de nacht van zaterdag op zondag. De mannen staken rond 01.00 uur op een scooter ter hoogte van de Streekweg de Rozenburgweg over en zijn toen geschept door een auto.