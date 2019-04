Tweede Kamerlid Lisa Westerveld: leerkracht moet vaker durven vragen waar die blauwe plek vandaan komt

'Anne Frank' op laatste expositie in het oude Bevrij­dings­mu­se­um

10:45 GROESBEEK - Het is de allerlaatste tijdelijke tentoonstelling die in het oude gebouw van het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek te zien is: 'Laat me mezelf zijn' van de Anne Frank Stichting. Gisteren is deze reizende educatieve expositie geopend.