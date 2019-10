Tweede schietpartij in twee weken tijd: wat is er aan de hand in het Nijmeegse Waterkwartier?

Huur van huis in vrije sector net iets minder hoog in Nijmegen

12:03 NIJMEGEN - Wie in Nijmegen een huis in de vrije sector huurt, betaalt voor Gelderse begrippen nog altijd de hoofdprijs. Voor een woning van 125 vierkante meter, moet momenteel gemiddeld 1575 euro huur per maand worden neergeteld. Het goede nieuws is: dat is iets minder dan exact een jaar geleden. De daling is om precies te zijn 1,1 procent.