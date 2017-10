Uh? Goede zorg in verpleeghuizen?

NIJMEGEN- Het is in deze tijd niet meteen een voor de hand liggende boodschap. Verpleeghuizen, stellen Freya Angenent en Lauke Bisschops onverholen, zijn zo slecht nog niet.

Uh? Hoe kan dat nou? Verpleeghuizen zijn toch die instellingen waar geen tijd meer is voor liefdevolle verzorging? Waar ouderen, zoals de moeder van voormalig staatssecretaris Martin van Rijn, de hele dag in bed liggen in poepluiers die niemand verschoont? Waarvan AD-journalist Hugo Borst vorig jaar riep dat het zo niet langer kon? 100.000 handtekeningen, ingezameld in een maand tijd, droegen het manifest waarmee hij op de barricade klom.

Zegeningen tellen

Volledig scherm Freya Angenent (rechts) en Lauke Bisschops, de auteurs van het boek 'Het verpleeghuis is het einde!' © Johan Bergsma Maar, stellen Angenent en Bisschops, beiden specialist ouderengeneeskunde-in-opleiding: er is dus ook een andere werkelijkheid. In hun boek ‘Het verpleeghuis is het einde!’ worden vooral de zegeningen geteld van de verpleeghuiszorg.

Bewoners en collega's

Quote Helemaal representatief is ons verslag niet Freya Angenent Dat deden ze zelf al dagelijks op de werkvloer. Hun positieve gevoel wordt versterkt door interviews met bewoners en collega-hulpverleners. Bij elkaar zo'n 50 in het land, waaronder in Nijmegen en Beek. Ze vroegen hen hun mening te geven over de plek waar ouderen vaak de laatste maanden of jaren van hun leven doorbrengen. ,,Helemaal representatief is ons verslag niet", geeft auteur Freya Angenent aan. ,,Er reageerden vooral bewoners die goed kunnen vertellen over hun leven in het verpleeghuis."

'Gelukkig in een verpleeghuis?'

Dat hun conclusie dat het over het algemeen goed toeven is in verpleeghuizen niet zomaar uit de lucht komt vallen, blijkt uit het onderzoek 'Gelukkig in een verpleeghuis?' van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Dat kwam toevallig net na het drukken van het boek naar buiten. ,,Daaruit blijkt dat acht op de tien bewoners het goed heeft in de zorginstellingen. Een bevestiging van wat wij al dachten", aldus het schrijversduo.

Niet alleen kommer en kwel

Natuurlijk zijn er nog genoeg verbeterpunten en tips voor de verpleeghuizen, erkent Angenent. ,,Maar ik ben blij dat de bewoners ook laten zien dat het niet alleen kommer en kwel is. Naast negatieve geluiden zijn ook die positieve verhalen nodig om nieuwe verbeteringen erdoor te krijgen. We helpen met dit boek mee aan een beter imago. Zo trek je ook weer meer goede professionals de verpleeghuizen in."

Hart onder de riem

Quote De vinger op de zere plek leggen, we hebben er nog altijd gemengde gevoelens bij Ook Hugo Borst is bereid gevonden de auteurs een hart onder de riem te steken. Hij onderschrijft in het voorwoord het belang van negatieve én positieve aandacht: 'De vinger op de zere plek leggen, we hebben er nog altijd gemengde gevoelens bij. Als we een noodkreet slaken zeggen we steevast tegen elkaar: 'Dit is niet goed voor al die andere plekken in Nederland waar wel goede zorg wordt verleend.'

Tentoonstelling

Naast het boek is er ook een tentoonstelling samengesteld met foto's die in het boek staan. Volgende week is die te zien bij een verpleeghuis van De Waalboog in Nijmegen; in december bij verpleeghuis Kalorama in Beek; ook in december bij Waterrijk (Hatert) in Nijmegen en De Eikenhorst in Groesbeek.

Volledig scherm Het verpleeghuis is het einde! © Johan Bergsma