Uitbaters Frowijn gaan verder in Zuid-Limburg: ‘De gemoedelijkheid past beter bij onze levensfase’

De coronapandemie stelde het vizier van Huismans scherp, zegt hij. Hij miste zijn café toen dat in de lockdowns gesloten was, maar dat er geen reuring in de stad was, vond hij niet zo erg. Engbers en hij genoten juist van de rust in Zuid-Limburg waar ze gedurende de pandemie veel tijd doorbrachten met vriendinnen die een restaurant in Noorbeek runnen. ,,Toen in het dorp café D’r Pley te koop kwam, zijn we daarom gaan praten en hebben we het overgenomen.”