Uitbundige uitgaansavonden zorgen voor razendsnelle stijging coronacijfers

Dat is volgens de GGD een direct gevolg van uitbundige uitgaansavonden in de weer opengestelde horeca. Dankzij het Testen voor Toegang kon er op verschillende plekken zonder 1,5 meter afstand feest gevierd worden. Later bleek dat het systeem niet waterdicht was, waardoor er tóch mensen rondliepen met corona.



Op zeker drie plekken in onder meer de Achterhoek ging het mis. Dit terwijl aan de deur streng gecontroleerd werd, verzekeren de uitbaters. Zo ook bij jeugdsociëteit Skinny Binny Club in Winterswijk, waar achteraf twee infecties zijn geconstateerd.