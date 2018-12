Unieke kunstmeniscus is uitkomst bij pijnlijke knie

‘Huh waar ben ik?’: Slapende fietser in Nijmegen was na het stappen maatjes kwijtge­raakt

12:11 NIJMEGEN - Stappen in Nijmegen is supergezellig, maar best vermoeiend. Een Duitse student kan dat beamen. De Duitser viel zaterdagnacht na het uitgaan letterlijk op zijn fiets in slaap. Nijmeegse agenten moesten even knipperen met hun ogen toen ze hem midden op straat slapend op zijn fiets aantroffen.