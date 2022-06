Universiteit krijgt eigen moestuin achter Park Brakkenstein

,,De grond is eigendom van de universiteit”, legt coördinator studentenwelzijn Hannah Markusse uit. Ze is op zoek naar studenten en medewerkers van de universiteit die het project willen trekken. In eerste instantie wordt een moestuin van 50 vierkante meter aangelegd, maar er is ruimte om uit te breiden.

Bedoeling is dat de moestuin leidt tot een beter welzijn van studenten en medewerkers. ,,Aan de universiteit zijn we de hele dag met ons hoofd bezig. Door even met je handen onkruid te wieden of aardappelen te rooien, kun je frisse ideeën opdoen.”

Picknickbankjes

In de tuin komen picknickbankjes waar mensen kunnen vergaderen of pauzeren. Of er ook een kas met tomaten, paprika’s en aubergines wordt aangelegd? ,,Lijkt me heel leuk”, zegt Markusse. ,,Maar wellicht beginnen we met bessenstruikjes of een kruidentuintje, waar minder werk aan is. Als we merken dat we de tuin goed kunnen beheren, kunnen we altijd uitbreiden.”

Studenten en medewerkers die in de tuin werken, mogen de oogst mee naar huis nemen. ,,Maar het uiteindelijke doel is dat in de Refter soep op het menu staat met courgettes uit de moestuin.”

Eind juni komt er een brainstorm, waarna een vijfkoppige commissie van studenten en medewerkers wordt samengesteld die de moestuin vrijwillig gaat vormgeven en beheren. Tot nu toe zijn er twintig kandidaten. Wellicht wordt na de zomer begonnen met de aanleg.

Dit artikel verscheen eerder in Vox, het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit.