Vaccinatiecentrum wordt feesttent: waar duizenden coronaprikken zijn gezet, vloeit binnenkort het bier

Nog zeker 15 jaar Down The Rabbit Hole op De Groene Heuvels; festival kan er nog groeien

1 september EWIJK - Festival Down The Rabbit Hole kan nog vijftien jaar op recreatiegebied De Groene Heuvels in Ewijk terecht. Organisator Mojo en terreineigenaar Leisurelands leggen die afspraak komend weekend vast.