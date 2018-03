Van alles mis bij multicultureel gasthuis Nijmegen

De stichting richt zich op mensen met allochtone achtergrond: Turks, Iraans en Marokkaans. Cliënten worden zoveel mogelijk in de eigen taal aangesproken. Ze krijgen zorg die aansluit bij afkomst en cultuur.



Geconstateerde tekortkomingen gelden op alle terreinen. Er lopen te weinig deskundige zorgverleners rond. Het ontbreekt aan veilige medicatieverstrekking. De cliëntendossiers waarborgen onvoldoende de continuïteit in de zorg. Ook is er onvoldoende sturing van leidinggevenden.

Zahet-beleidsadviseur Frans van Haren erkent dat er het nodige niet op orde is geweest. ,,Maar we hebben al keihard gewerkt om kwaliteit en veiligheid te verbeteren.’’ Er is onder meer een extra verpleegkundige in dienst genomen. ,,En verzorgenden. Zo garanderen we de zorg 24 uur per dag.’’