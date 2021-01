Van hooligans naar helden die de stad beschermen, het kan verkeren: ‘Een corrigerend tikje voor een gastje met een grote bek, meer niet’

,,Het was ons idee. Onze harde kern, de East Side en HKN, was de eerste die er maandag mee naar buiten kwam, via onze Facebookpagina: dat wij onze stad zullen beschermen. Tegen de relschoppers. Onze ondernemers hebben het al moeilijk zat. Wij staan niet toe dat tuig onze stad gaat slopen. Mooi om te zien dat ook andere harde kernen in andere steden dit voorbeeld nu volgen. En dat er - zelfs bij sommige burgemeesters en bij de politie - waardering is. Leuk om ook eens positief in het nieuws te komen.”