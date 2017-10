Vandaag sectie op lichaam van dak woning gevallen schilder

Stadsnomaden bouwen in Lent stap voor stap nieuw ecodorpje op

9:53 NIJMEGEN - Het minidorpje met twaalf woonwagens en tiny houses in de Broodkorf in Lent oogt als een rommeltje. Tim Simons (29), woordvoerder van de Nijmeegse stadsnomaden, is toch hartstikke blij met de verhuizing van het kleurrijke kampje van Brakkenstein naar de overkant van de Waal. ,,Het komt goed. Hier gaan wij een fantastische toekomst tegemoet.''