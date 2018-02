'Veel meer illegale en goedkope wapens in omloop'

NIJMEGEN - Er zijn meer illegale vuurwapens in omloop in Nederland en het is makkelijker om eraan te komen, stellen deskundigen van zowel het Arnhemse onderzoeksbureau Beke als het landelijke Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Wapens zijn ook goedkoper geworden.

,,Ik heb uit gesprekken met collega's de indruk dat er veel meer wapens in omloop zijn in Nederland dan voorheen. Dus het is makkelijker om aan een wapen te komen. Die worden natuurlijk ook gebruikt’’, vertelt adviseur Joeri Vig van het CCV naar aanleiding van de recente golf van gewapende overvallen en berovingen in Nijmegen. Hierbij is - soms grof - geweld gebruikt.



,,Uit onderzoek blijkt dat een grote stroom wapens uit Oost-Europa onze kant opgekomen is. Daar was een overschot en dat is in West-Europa op de markt gedumpt’’, weet wapendeskundige Henk Ferwerda van Bureau Beke.

Quote Tegenwoordig doen die jongens liquidaties zelf, home grown schutters worden ze wel genoemd. Henk Ferwerda van Bureau Beke

Internet

,,Een tweede ontwikkeling is dat het internet erbij gekomen is. Het is helemaal niet zo ingewikkeld om via het internet aan wapens te komen. Van revolvers tot aan automatische wapens. Dat kost ook minder dan vroeger: tussen de vijf- en zeshonderd euro voor een vuurwapen.’’

Het was tot vijf tot tien jaar geleden gebruik om voor een liquidatie iemand in te huren. ,,Meestal buitenlanders, een Albanees of Joegoslaaf die goed kon schieten met een vuurwapen. Tegenwoordig doen die jongens dat zelf, home grown schutters worden ze wel genoemd’’, vertelt Ferwerda. ,,Daar krijgen ze status door.’’

Onderzoek

Bureau Beke is begonnen met een onderzoek voor de politie naar de impact van dit wapenbezit. Mede naar aanleiding van recente liquidaties.

Ferwerda vindt het lastig om te zeggen wanneer deze ontwikkelingen zijn ingezet: ,,Het zijn nu eenmaal illegale activiteiten en die worden nergens geregistreerd.’’