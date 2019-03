Veel waardevolle spullen buitgemaakt bij woningoverval op ouder echtpaar: ,,De schrik zit er behoorlijk in’’

UPDATE / VIDEO Dronken automobi­list slaat over de kop nabij winkelcen­trum Dukenburg

11:55 NIJMEGEN – In de nacht van maandag op dinsdag is een automobilist over de kop geslagen ter hoogte van winkelcentrum Dukenburg in Nijmegen. De man had te veel alcohol gedronken en moest zijn rijbewijs inleveren.