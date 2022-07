Veelbesproken democratiefestival keert terug in nieuw jasje en op nieuwe plek in Nijmegen

Tóch ton naar opvolger veelbespro­ken Democratie­fes­ti­val: ‘ultieme poging’ D66 slaagt

NIJMEGEN - Er gaat tóch 100.000 euro van de gemeente naar het vervolg van het veelbesproken Democratiefestival in Nijmegen. Eerder was nog besloten dat Nijmegen geen geld meer zou stoppen in het Democratiefestival, dat na de eerste editie in 2019 de kritiek kreeg een te elitair feestje te zijn.

3 februari