Veertig messen en mesjes ingeleverd tijdens campagne: ‘Blij dat er weer wapens van de straat zijn’

Verdeeld over vier locaties in Nijmegen konden mensen vorige week anoniem en zonder verdere consequenties hun (steek)wapens inleveren. Burgemeester Hubert Bruls is blij met de vangst. ,,Elk wapen dat is ingeleverd, maakt Nijmegen weer veiliger. Wapens horen gewoon niet thuis in onze stad.”

Het is erg belangrijk dat jongeren, en volwassenen, zich bewust zijn van de risico’s voor zichzelf en een ander door het dragen van een wapen, benadrukt Bruls. Daarom is hij erg te spreken over de gevoerde campagne #ShowSkillsNotKnives - You Choose, die vooral gericht was op jongeren. ,,De boodschap daarvan is om je te richten op waar je goed in bent, je skills. De gemeente blijft natuurlijk inzetten op bewustwording over wapengebruik.”