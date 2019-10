Veertig nieuwe winkeliers in één jaar tijd in Nijmeegs centrum

Dorpshuis ’t Zaaltje tekent vrede met buurman in Heilig Landstich­ting

15:49 HEILIG LANDSTICHTING - De vrede tussen gemeenschapshuis ’t Zaaltje en buurman Jan Biert is getekend. Letterlijk. In een nieuwe overeenkomst hebben beide partijen afgesproken dat activiteiten in ’t Zaaltje met name bedoeld zijn voor bewoners van de Heilig Land Stichting en dat rekening wordt gehouden met het belang van een prettige woonomgeving zonder overlast. Ook de gemeente Berg en Dal staat achter de overeenkomst.