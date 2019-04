‘Veilig Thuis is doorgeslagen met melddrift kindermishandeling’

NIJMEGEN - Vertrouwensartsen van Veilig Thuis schieten door in hun ijver om kinderen te beschermen tegen kindermishandeling. Daardoor worden ouders onnodig en onterecht in de verdachtenbank geplaatst. Dat stelt de Belangenvereniging voor Intensieve Kindzorg (Bvikz), een organisatie die de ‘doorgeslagen melddrift in Nederland’ aan de kaak wil stellen.

De Gelderlander sprak verschillende gedupeerde ouders in de regio Gelderland-Zuid. Een tiental ouderparen in deze regio zou inmiddels de dupe zijn geworden van beschuldigingen die naderhand onterecht zijn gebleken of waarvoor de rechter geen bewijzen heeft gevonden. Dat zegt de belangenvereniging.

,,Veilig Thuis kan en zal geen uitspraken doen over individuele gevallen en/of medewerkers”, reageert teamleider Rik Plakke van Veilig Thuis Gelderland-Zuid. ,,Maar een onderzoek naar kindermishandeling zal nooit zomaar gestart worden.” De organisatie, in 2015 opvolger van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, beseft ook dat het stellen van kritische vragen als onplezierig of onrechtvaardig kan worden ervaren, maar zegt dat hieraan niet altijd valt te ontkomen.