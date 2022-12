Velen herdenken hun overleden kind op Wereldlichtjesdag: ‘Stevenskerk vult zich met liefde’

Een lege Sint Stevens­kerk, maar tóch honderden aanwezigen bij herdenking overleden kinderen in Nijmegen

NIJMEGEN - De Nijmeegse editie van Wereldlichtjesdag start met een eigen ritueel. In een historische kroonluchter van de Stevenskerk hangen kaarten met namen en teksten over alle kinderen die herdacht worden. Terwijl Johnny Rahaket viool speelt, gaat de kroonluchter met dierbare herinneringen de hoogte in.

12 december