Verbouwing van AH XL aan de St. Jacobslaan is voorlopig van de baan

NIJMEGEN - Het moest een nieuwe Appie Extra Extra Large worden. Maar de verbouwing van Albert Heijn XL aan de St. Jacobslaan in Nijmegen die klanten trekt uit de hele regio, van Malden tot Lent, is van de baan. Voorlopig in ieder geval.

Dat zegt assistent-filiaalmanager Jeffrey Derksen van de supermarkt. Dit voorjaar werden de plannen inclusief bouwtekeningen gepresenteerd aan de omwonenden van de grote supermarkt in Nijmegen-Zuid. Een ingrijpende verbouwing waarvoor de super zeker een paar weken dicht zou moeten.

In juli kwam het bericht dat de benodigde vergunning binnen was en dat verbouwing over de zomer heen getild zou worden. En nu dus de mededeling de plannen voorlopig van de baan is. Derksen: ,,We zijn in de zomer blijven hopen dat de verbouwing binnen drie maanden zou gebeuren. Nu is het naar volgend jaar zomer verschoven, maar ook dat is onzeker.”

Vervolgstappen

‘Ahold beraadt zich op vervolgstappen’, is alles wat Fons de Haas, de externe projectleider, kwijt wil. Vorige maand kreeg De Haas, die de verbouwing zou begeleiden, opdrachtgever Ahold te horen dat zijn diensten niet langer nodig zijn.

Het supermarktconcern reageert niet op vragen waarom de verbouwing is afgeblazen. Naar verluidt zou het project financieel niet haalbaar zijn gebleken. Ahold wilde de voorgevel van de Nijmeegse supermarkt tien meter naar voren plaatsen, ten koste van dertig parkeerplaatsen. De extra vierkante meters zouden verhuurd worden, onder meer aan Etos en Hema en mogelijk aan een Deli Kitchen waar je maaltijden ter plekke kan opeten of vers meenemen, zo was het plan. Ook Blokker en Intertoys die nu met hun winkels op de eerste verdieping van de supermarkt zitten, zouden er vierkante meters bij krijgen. Maar de winkelmarkt zit tegen. Het Blokkerconcern - waar beide winkels onderdeel van zijn - verkeert in zwaar weer en de familie Blokker wil haar gelijknamige winkelketen verkopen. Bovendien staat re nog steeds 1.000 vierkante meter leeg door het vertrek van C&A die jarenlang onder hetzelfde dak zat van Albert Heijn XL.