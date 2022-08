Verdacht pakket dat alarmbel deed afgaan bevat vijf kilo tegellijm: geen gevaar

Het verdachte pakket in het centrum van Nijmegen was met ducttape aan elkaar geplakt. Meteen na de melding via 112 werd de weg afgesloten voor alle verkeer en werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen.



Drie bewoners van de studentenwoning waar het pakket (in de tuin) lag, werden door de brandweer uit hun huis gehaald. Er was geen sprake van paniek. Sommige buurtbewoners verplaatsten hun auto die aan de Groesbeekseweg geparkeerd stond. Ook de twee woningen die direct grenzen aan de betreffende woning werden ontruimd.



Een medewerker van de EOD ging in beschermende kleding naar het verdachte pakketje en heeft ter plekke ene soort röntgenfoto gemaakt. Dat is de normale procedure.